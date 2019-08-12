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Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlanma olayında 4 kişi daha tutuklandı

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 4 kişiden üçü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken 1 kişide teminata bağlanmıştı.

Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlanma olayında 4 kişi daha tutuklandı

1.6.19 tarihinde saat 03.15 raddelerinde Gazimağusa’da Themis Center binasında bulunan 22 nolu boş ofisin ateşli silah ile 3 et ateş edilmek suretiyle kurşunlanması ve camlarının kırılmasından dolayı oluşan kasti hasar ile ilgili tutuklanan 4 kişiden üçü hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilirken 1 kişide teminata bağlanmıştı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:50
Gazimağusa’da Themis Center binasındaki kurşunlanma olayında 4 kişi daha tutuklandı

11.7.2019 tarihinde almış olduğu bir bilgiyi değerlendiren Polis meselenin azmettiricisi olan Veysi Çelik ile suç ortakları Harun Deniz Bektaş, Yaşar Ocak ve Dajid Masood Mohammad Bota’yı Balalan köyünde balıkçı barınağında tespit ederek derdest emri gereğince tutukladı.

Tutuklananlar arasında olayın azmettiricisi olduğuna inanılan kişi de var

4 zanlı ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak bugün 12.8.2019 tarihinde geniş güvenlik önlemleri altında Gazimağusa kaza mahkemesindenöbetçi yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarıldılar.

Meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven, yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Seven şahadetinde zanlılardan “kanunsuz patlayıcı madde ve ateşli silah kullanma, taşıma ve tasarruf, meskûn mahalde ateş açma, kasti hasar ve suçu örtme ( feri fail ) suçlarından methaldar olduklarını belirtti. 3 zanlının gönüllü, 1 zanlının da sözlü ifade verdiğine değinen Seven, tüm zanlıların tasarruflarındaki telefonların emare olarak alındığını aktardı.

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Zanlıların telefonları ile ilgili açılış şifrelerini polise vermediklerine vurgu yapan Seven telefon görüşmeleri ile ilgili dökümlere ve bilgilere ulaşabilmek maksadıyla baz istasyonlarına yazı yazıldığını ve sonuçları beklediklerini aktardı.

Aranan bir kişi ve kayıp olan emareler var

Tahkikat memuru Seven şahadetinde mesele ile ilgili bir kişinin daha aranmakta olduğunu, ayrıca kayıp olduğuna inanılan emarelerin mevcudiyetine değinerek gerek Veysi Çelik gerekse diğer 3 zanlının kurşunlama olayı ile ilgili bağlantılarını araştırabilmek maksadıyla 3 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şehadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3’ er gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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