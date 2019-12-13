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Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı

Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı

13 Aralık 2019 Cuma 18:02
Gazimağusa’da eşinin yüzüne yumruk attı

12.12.19 tarihinde Gazimağusa’da ikametgâhında eşini ciddi şekilde darp eden Tünay Tugay isimli şahıs şikâyet üzerine aynı gün polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı teminatını ödeyinceye değin ve her hâlükârda 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan tahkikat memuru Mahir Türe, zanlının 12.12.19 tarihinde ikametgâhında annesi ile telefon görüşmesi yapmakta olduğu bir esnada annesiyle aralarında sözlü tartışma yaşandığını aktardı. Telefonda konuşurken annesi ile tartışmakta olan zanlının o esnada yanında oturmakta olan eşinin yüzüne yumruk attığını belirten Üreten, ciddi şekilde yaralanan eşinin ikametgâh dışına çıkarak komşularından yardım talep ettiğini söyledi. Komşuların yardımı ile zanlı eşinin hastaneye götürüldüğünü söyleyen Üreten, doktor tarafından verilen rapor doğrultusunda zanlı eşinin polise giderek şikâyetçi olduğunu belirtti.

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Şikâyetçi eşin 2018 yılı içerisinde 2 kez olmak üzere aile içinde şiddete maruz kaldığını ancak şikâyetçi olmadığına değinen Üreten, iki küçük çocuğu bulunan zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Tahkikat memuru Üreten, bu aşamada tahkikata etki etme olanağı bulunmayan zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın imza edeceği 40000 TL tutarındaki kefalet senedi karşılığı serbest kalması, teminat şartlarını yerine getirmemesi halinde getirinceye değin ve her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Tünay TugayDarp
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