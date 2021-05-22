Gazimağusa Sanayi Bölgesi çıkışında kaza!

Bugün saat 16:30 sıralarında Gazimağusa Büyük Sanayi bölgesi çıkışında dikkatsizlik kazaya neden oldu. Araçta sıkışan şoför itfaiyenin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra ambulans ile Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.



