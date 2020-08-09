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Gazimağusa Limanından KKTC’ye tır dorsesi içerisinde gizlice giriş

Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı bir kişi aranıyor

09 Ağustos 2020 Pazar 16:49
Gazimağusa Limanından KKTC’ye tır dorsesi içerisinde gizlice giriş
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6 veya 7 Ağustos 2020 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir tır aracın dorsesine gizlenerek Gazimağusa limanından muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş yapan Suriye uyruklu Ahmad Alnasser ve Bassam Aljouma, 8.8.20 tarihinde tespit edilerek tutuklanırken bir diğerinin ise aranmakta olduğu belirtildi. Zanlıların yapılan PCR testlerinin negatif oldukları açıklandı.

İki zanlı bugün 9.8.20 tarihinde muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır olan savcı Hasan Çaltılı ilk tanık olarak polis memuru Mahir Türe’ yi şahadet vermeye çağırdı. PM Türe yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi ışığında 8.8.20 tarihinde kale içinde bir pastane önünde dolaşmakta olan 2 zanlının tespit edilerek sorgulandıklarını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlıların yanlarında herhangi bir belgelerinin olmadığı, 6 veya 7.8.20 tarihinde bilmedikleri bir tır dorsesi içerisinde Gazimağusa limanından muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ ye giriş yaptıklarını belirtmeleri üzerine tutuklandıklarını söyleyen PM Türe, zanlılara ayni gün PCR testi yapıldığını ve negatif oldukları yönünde sonuç alındığını belirtti.

Henüz aranmakta olan bir kişinin daha olduğuna dikkat çeken PM Türe, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmad AlnasserBassam Aljouma
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