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Gazimağusa'da darp ve kasti hasar!

1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise hala aranıyor..

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:47
Gazimağusa'da darp ve kasti hasar!
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13.12.2020 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yeri içerisinde M.E.A.(E-23) aralarında çıkan tartışma sonucu Emin ŞENYİĞİT’in yüzüne kafa ile vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

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Akabinde H.G.(E-24) bir taraf olup, M.E.A.(E-23) ile arasında çıkan kavga sırasında ise H.G. tasarrufunda bulunan içki şişesini M.E.A.’nın başına vurmak suretiyle adı edileni yaralamıştır.

H.G olayın ardından dışarı çıkarak eğlence yerinin park alanı içerisinde bulunan M.E.A.’nın kullanımındaki aracın ön camına taş atıp kırmak suretiyle kasti hasara uğratmıştır.

M.E.A. tutuklanmış olup, H.G. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
GazimagusaDarpKavgaKASTİ HASAR
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