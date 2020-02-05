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GAZİKÖY’DE GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK

Gaziköy’de bir evden ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

GAZİKÖY’DE GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK

Gaziköy’de bir evden ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:06
GAZİKÖY’DE GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK

GAZİKÖY’DE GÜNDÜZ VAKTİ HIRSIZLIK

Evrim Kamalı – Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gaziköy’de bir evden ağaç kesme makinası çalan zanlı Eyüp Can Aktaş, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Mehmet Bayır, zanlı Eyüp Can Aktaş’ın 4 Şubat 2020 tarihinde saat 10.30’da Gaziköy’de sakin Salih Paşalıoğlu’na ait ikametgâhın kapalı alüminyum penceresini açıp, eve girerek, oturma odasındaki odun kesme makinesini çaldığını belirtti. Polis, zanlının konu eve girdiğinin çevredeki vatandaşlar tarafından görüldüğünü ve zanlının odun kesme makinesini bırakıp kaçtığını söyledi. Polis, zanlının ayni gün derdest emriyle tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Zanlının Bölgedeki Hırsızlık Olayları ile İlgili Bağlantısı Araştırılıyor

Polis, zanlının olaydan önce yalnız olmadığı bilgisinin alındığını söyleyerek, bölgedeki faili meçhul ev açma olaylarıyla zanlının bağı olup, olmadığının araştırılacağının altını çizdi. Polis, zanlının ifadesinde ev sahiplerine seslendiğini ancak yanıt alamayınca eve girip motoru aldığını ve eve girdiğinin çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine motoru bırakıp, kaçtığını belirttiğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

Anahtar Kelimeler:
GaziköyHırsızlık
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