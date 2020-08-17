Gaziköy'de yangın!

16.08.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Gaziköy’de Ağıllar Bölgesinde elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcım neticesinde Havva TOPKAYALI’ya ait ağıl içerisinde bulunan yaklaşık 1000 adet balya ve saman yığını tamamen yanarak zarar görmüştür.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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