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Firari Rus tecavüzle itham edildi

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev bugün itham edildi.

09 Nisan 2021 Cuma 17:26
Firari Rus tecavüzle itham edildi
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev bugün itham edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fusün Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevke Gazi’nin huzurunda tecavüz suçlarından itham edilen sanık için barodan atanan bir avukat da hazır bulundu.

Sanık, 2019 yılında Girne’de 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği, cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği gerekçesiyle itham edildi.

Sanık, darp, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarının hiçbirini kabul etmedi.

Mahkeme, sanığın davasını soygun suçundan da itham edilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alexander SatlaevRusTecavüz
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