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Farklı tarihlerde farklı yerlerde hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da meydana gelen “Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından” tutuklanan zanlı Mohammad Seifi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:01
Farklı tarihlerde farklı yerlerde hırsızlık yaptı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, zanlı Mohammad Seıfı’nin (E-21) Araç içerisinden sirkat, geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.12.2021 tarihinde saat 22.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Hatice Kusetoğluları’na ait yağmur sokak üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde bulunan kendisine ait bir adet gri renk bayan çantası ve 7.000 STG ile 255 TL nakit para, kendi adına ısdar edilen KKTC pasaportunun Mohammad Seıfı tarafından sirkat edildiğini anlattı.

Polis, yine 06.01.2022 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Şht Tekin Yurdabak Caddesi’nde İsmail Can Erbıl’in ikametgahının batıya bakan sürme penceresi Mohammad Seıfı tarafından açılıp bir cürüm işlemek kasti ile içeriye girerek Happy Ways kiralik şirketine ait ZUA 039 plakalı Honda fit marka aracın anahtarını sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaparak konu aracı alıp Sht Mustafa Ö.Ürer caddesi üzerine bırakarak kilitledikten sonra anahtarını sirkat ettiğini belirtti.

Polis, 31.12.2021 tarihinde sirkat edilmiş olan Hatice Kusetoğulları'na ait bir adet gri renk bayan çantası ve kendi adına ısdar edilen KKTC pasaportu Sht. Ilmiye Şakir Sokak üzerinde yol kenarında atılı vaziyette tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini anlattı.

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Polis, 07.01.2022 tarihinde ev açma ve sirkat suçları ile ilgili olarak gelen şikayet üzerine ZUA 039 plakalı aracın araç takip sistemi üzerinden takip edilmesi sonucunda Taşkınköy'de bulunan ve Zanlı Mohammad Seıfı'nin ikametgahı olan Toros Öğrenci yurdunun karşı kısmında bulunan toprak park yerinde kilitli bir vaziyette tespit edildiğini belirtti.

Polis, 07.12.01.2022 tarihlerinde ayni bölgede yapılan kamera incelemesi ve soruşturmada Toros yurdu isimli yurtta ikamet etmekte olan Mohammad Seıfı’nin konu çantayı ve Pasaportu yol kenarına atan şahıs olarak tespit edildiğini söyledi.

Polis, 12.01.2022 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği Mohammad Seıfı'nin kalmakta olduğu Taşkınköy Toros Öğrenci Yurdu 3. Kat 403 Numara adresinde yapılan aramada 30.12.2021 tarihinde meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak 4130 Stg, 755 TL nakit para ve 06.01.2022 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen suç ile ilgili olarak ZUA 019 plakali araca ait kontak anahtarının tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Mohammad Seıfı’nın Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, meselelerle ilgili olarak aranan emareler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler mevcut olduğunu belirtip, bu bağlamda zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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