Falyalı : Suçsuzluğum İspatlandı

İşadamı Halil Falyalı, Katırcı’nın itirafnamesiyle suçsuzluğunun ıspatlandığını belirterek, kendisinin ve diğer zanlıların teminatla veya teminatsız serbest bırakılmasını talep etti.

Falyalı, işlemediği bir suç için tutuklu bulunduğunu; maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü söyledi. Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen iş insanı Halil Falyalı ile Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı hakkındaki şikayetçi konumunda olan Turgut Katırcı cezaevinde yazdığı mektupla itiraflarda bulundu. Katırcı, zorla parasına ve malına el konulmadığını, darp edilmediğini öne sürerken, ifade değişikliği üzerine Girne Kaza Mahkemesi’nde dosyalanan teminat duruşması dün görüşüldü. Katırcı’nın avukatı Uğur, mahkemede Katırcı’nın mektubunu okudu.

Uğur, mektupta zorlama darp ve mala el koyma olayının olmadığını ifade eden Katırcı’nın arabasını ve parasını hırsızlık yaptığı için kendi isteği ile verdiğini söylediğini anlattı. Katırcı’nın pişman olduğunu ifade ettiğini aktardı. Av. Mert Uğur, mektubu okuduktan sonra müvekkili olan Katırcı’yla 3 kez telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Bana mektubu yazdığını söyledi ve gerekenin yapılması için talimat verdi. Ben de zanlı avukatlarına durumu bildirdim” dedi.

Halil Falyalı davasında yeni gelişme.

Şikayetçi olduğu iddia edilen Turgut Katırcı'nın elyazısı ile yazdığı itirafname mahkemeye emare yapıldı. Yapılan emare elyazısı ışığinda Halil Falyalı ve diğer zanlıların mahsum olduğunu iddia eden Avukat Asena'nın tüm gerçeklerin ortaya çıkması için Turgut Katıtcı'nın mahkemeye gelerek zanlılar için sahadet vermesi talebine savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Asena, savcılığa Turgut Katırcıyı savcılık tanığı olarak getirilmesini istedi, savcılık bu teklifide kabul etmedi. Asena, gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için mahkemenin Turgut Katırcı,yi tanık olarak cağırmasnı talep etti ancak, mahkeme bu talebi de ret etti. Mahkeme sonrası açıklama yapan Asena, " Halil Falyalı'ya getirilen suçlamaların asılsız olduğunun Turgut Katırcı'nın yazılı itirafname ile ortaya çıktığını, ancak, Savcılığın itirazı ile Turgut Katırcı'nın mahkemeye getirilmemesi nedeniyle son noktanın konması için bir süre daha gerekli olduğunu vurguladı.

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen soygun, darp, alıkoyma suçlarıyla ilgili tutuklu yargılanmasına karar verilen iş insanı Halil Falyalı ile Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı hakkındaki şikayetçi konumunda olan Turgut Katırcı cezaevinde yazdığı mektupla geri adıma attı. Katırcı, zorla parasına ve malına el konulmadığını, darp edilmediğini öne sürerken, ifade değişikliği üzerine Girne Kaza Mahkemesi’nde dosyalanan teminat duruşması dün görüşüldü.

Halil Falyalı, Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar adına avukatlar Mustafa Asena ve Mustafa Şener hazır bulundu.

Falyalı’nın avukatı Mustafa Asena, Katırcı’nın 22 Kasım’da avukatına atfen bir mektup yazdığını ifade ederek, Mert Uğur’u tanık kürsüsüne çıkardı.

Katırcı’nın avukatı Uğur, cezaevinde tutuklu olan bir müvekkilini ziyarete gittiğini, gardiyanın Katırcı’nın mektup yazdığına dair bilgi verdiğini söyledi.

Uğur daha sonra mahkemede Katırcı’nın mektubunu okudu. Uğur, mektupta zorlama darp ve mala el koyma olayının olmadığını ifade eden Katırcı’nın arabasını ve parasını hırsızlık yaptığı için kendi isteği ile verdiğini söylediğini anlattı. Katırcı’nın pişman olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Mert Uğur, mektubu okuduktan sonra müvekkili olan Katırcı’yla 3 kez telefonda görüştüğünü ifade ederek, “Bana mektubu yazdığını söyledi ve gerekenin yapılması için talimat verdi. Ben de zanlı avukatlarına durumu bildirdim” dedi.

Mert Uğur’un ardından Serhan Çınar tanık kürsüsüne çıktı. Çınar, Turgut Katırcı’nın poliste tutuklu olduğu dönemde yarım saat görüştüklerini, o görüşmede de mektupta yazanlarla benzer ifadeler kullandığını öne sürdü.

Savunma Çınar’ın ardından Halil Falyalı’yı ve diğer zanlıları tanık kürsüsüne çıkardı. Halil Falyalı, Katırcı’nın itirafnamesiyle suçsuzluğunun ıspatlandığını öne sürerek, kendisinin ve diğer zanlıların teminatla veya teminatsız serbest bırakılmasını talep etti.

Falyalı, işlemediği bir suç için tutuklu bulunduğunu; maddi ve manevi büyük zarar gördüğünü söyledi. Falyalı’nın ardından Serkan Beyar, Türkistan Gülce ve Hakan Atıcı da tanık kürsüsüne çıktı. Üç zanlı teminatla serbest kalmaları halinde yargılamadan kaçmayacaklarını dile getirdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından Mustafa Asena, ortada bir şikayet kalmadığını ifade ederek, Turgut Katırcı’yı bir sonraki duruşmada tanık olarak dinletmek istediğini söyledi.

Ancak mahkeme Katırcı’nın savcılığın tanığı olduğunu belirterek, savunmanın bu talebini reddetti.

Savunma daha sonra başka tanıklar dinletmek için mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Hazan Aksun, talep üzerine teminat duruşmasını yarın saat 14.00’e erteledi.