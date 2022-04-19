Falyalı'nın korumalarının davası ertelendi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak kazevinde bulunan Türkistan Gülce ve Halil Işık bugün ikinci kez Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Davada sanıklar adına avukat Seren Palabıyık hazır bulundu. Palabıyık, sanıkların suçlarını kabul ederek, davalarını bitirme niyetinde olduğunu ifade ederek, süre talep etti. Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Dilşah Karayel’in huzuruna çıkarılan sanıklar itham edilmek üzere davaları 22 Nisan’da ertelendi.

Bu arada Halil Falyalı’ya 8 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen saldırı esnasında hava ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklandıktan sonra 17 Şubat 2022 tarihinde “Kanunsuz ateşli silah”, “Patlayıcı madde taşıma, tasarruf” ve “Meskûn mahalde ateş açma” suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilen iki sanığın başka meselelerden askıda olan davaları da söz konusu dava altında birleştirilecek.