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Falyalı cinayeti: Dava 24 Haziran'a ertelendi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

17 Haziran 2022 Cuma 18:22
Falyalı cinayeti: Dava 24 Haziran'a ertelendi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan sanıkların duruşmasında ilk kez avukatları da hazır bulundu. Sanık Ömer Tunç adına avukat Didem Koç, Veysel Sarı ve Musa Çiçek adına ise avukatı Süleyman Özsoylular hazır bulundu.  İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, sanıkların avukatlarının yeni yetkilendirildiğini, duruşmaların uzun soluklu olacağını belirterek,  ön duruşmalar için yeni bir tarih belirlenmesini talep etti.  Mahkeme davayı 24 Haziran tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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