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Falyalı cinayeti! Dava 15 Eylül 2022  tarihine erteledi

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

09 Eylül 2022 Cuma 18:49
Falyalı cinayeti! Dava 15 Eylül 2022  tarihine erteledi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de 8 Şubat’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetinin sanıkları Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç bugün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, dava dosyasının tamamlanma aşamasına geldiğini ve soruşturmanın hala devam ettiğini beyan etti.Savcı Ali Hidayet mahkemeden dava dosyasının tamamlanabilmesi için ek süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın duruşma aşamasına gelmesi için davayı 15 Eylül 2022  tarihine erteledi.

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