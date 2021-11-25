banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner404

Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklandı

25 Kasım 2021 Perşembe 19:20
Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklandı

10 – 12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa’da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro paranın  havale edilmesini ve bu paranın 4 milyon 480 bin Euro miktarının M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna verip tasdikleterek tedavüle sürdüğü iddiasıyla Belçika uyruklu  J.J.D  24.11.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 25.11.21 tarihinde Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol yemin altında verdiği şahadetinde, İskele’de ikamet etmekte olan zanlının 10-12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa’da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro paranın havale edilmesi ve bu paranın  yüzde 14 komisyonluğa tekabül eden 4 milyon 480 bin Euro paranın M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin yapılacağı banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine ilgili banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna verip tasdiklettikten sonra tedavüle sürdüğünü söyledi.

Olayın 12.11.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen Kol, zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 24.11.21 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili gönüllü bir ifade veren zanlının suçlamaları ret ettiğini söyleyen Kol, bir soru üzerine zanlının belgeyi kendisinin hazırlamadığı ancak işlem hakkında bilgisi olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında, alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, aranmakta olan bir şahsın yanında incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah zanlısı 4 gün daha tutuklu kalacak
Silah zanlısı 4 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı cezaevine gönderildi
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
Polisten haberler
Polisten haberler
Çocukların sigara içme tartışmasında eski eşini darp etti
Çocukların sigara içme tartışmasında eski eşini darp etti
Hırsızlığa 2.5 yıl hapis cezası
Hırsızlığa 2.5 yıl hapis cezası
Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı kefaletle serbest
Sabıkalı uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı zanlı kefaletle serbest
Mahkeme hırsızlara acımadı
Mahkeme hırsızlara acımadı
Kanunsuz Silah taşıyan Koral Kalkan 2 gün poliste tutuklu kalacak
Kanunsuz Silah taşıyan Koral Kalkan 2 gün poliste tutuklu kalacak
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!
Darp zanlıları tutuksuz yargılanacak!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim