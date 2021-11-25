Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme iddiasıyla tutuklandı

10 – 12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa’da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro paranın havale edilmesini ve bu paranın 4 milyon 480 bin Euro miktarının M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna verip tasdikleterek tedavüle sürdüğü iddiasıyla Belçika uyruklu J.J.D 24.11.21 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandı.

Zanlı bugün 25.11.21 tarihinde Evrak sahtelemek ve tedavüle sürme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Gökhan Kol yemin altında verdiği şahadetinde, İskele’de ikamet etmekte olan zanlının 10-12.11.21 tarihleri arasında Gazimağusa’da çalışmakta olduğu şirket adına yurt dışında faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32 milyon Euro paranın havale edilmesi ve bu paranın yüzde 14 komisyonluğa tekabül eden 4 milyon 480 bin Euro paranın M.A.A adına havale edilmesini sağlamak maksadıyla havalenin yapılacağı banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp konu belge üzerine ilgili banka yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra konu belgeyi tasdik memuruna verip tasdiklettikten sonra tedavüle sürdüğünü söyledi.

Olayın 12.11.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen Kol, zanlı aleyhine derdest emri temin edildiğini ve 24.11.21 tarihinde tespit edilen zanlının tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili gönüllü bir ifade veren zanlının suçlamaları ret ettiğini söyleyen Kol, bir soru üzerine zanlının belgeyi kendisinin hazırlamadığı ancak işlem hakkında bilgisi olduğu yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında, alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis, aranmakta olan bir şahsın yanında incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)