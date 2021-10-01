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Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Kuni ek süre talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Ekim 2021 Cuma 14:44
Evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Kuni ek süre talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mustafa Kuni’nin “Kanunsuz uyuşturucu madde Sentetic Cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 27.09.2021 tarihinde Narkotik tarafından alınan bir bilgide zanlının ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, saat 16.00’da zanlının ikametgâhının önünde tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 860 Euro ve 940 TL nakit paranın emare alındığını söyledi. Polis, zanlının ikametgâhında yapılan aramada kâğıt parçaları ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet hassas terazinin bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise içinde Sentetic Cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigaranın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve konu maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve emarelerin analiz edilmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kuni
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