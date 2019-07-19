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Evinde hint keneviri bitkisi yetiştiren zanlıya 3 gün ek tutukluluk

Evinde hint keneviri bitkisi yetiştiren zanlıya 3 gün ek tutukluluk

19 Temmuz 2019 Cuma 18:40
Evinde hint keneviri bitkisi yetiştiren zanlıya 3 gün ek tutukluluk

Evinde hint keneviri bitkisi yetiştiren zanlıya 3 gün ek tutukluluk

Alınan bir bilgi ışığında 16.7.2019 tarihinde Yeni Boğaziçi köyünde çavuş başı sokak No 1 sakin zanlı Şevket Sevdalı’ nın (E-32) ikametgâhında Narkotik polisi tarafından mahkeme emri gereği bir arama gerçekleştirdi.

Zanlı Şevket Sevdalı huzuruna gerçekleştirilen aramada ait yatak odasında komodin üzerinde kâğıt parçasına sarılı uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan Hint Keneviri türü madde, ayni oda içerisindeki dolapta 17 adet eski eser olduğuna inanılan çeşitli eşyalar ve çıkış kapısı yanındaki merdiven ayaklarının üzerinde bir saksı içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir kök kurmuş Hint Keneviri bitkisi ve duvar üzerinde beyaz renk süs saksısında toprağa ekili uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 kök canlı Hint Keneviri bitkisi bulunarak emare alındıktan sonra zanlı Şevket Sevdalı polis tarafından tutuklandı.

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Tutuklanan zanlı 17.7.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir türe verdiği yeminli şahadetinde,  zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve emare uyuşturucu maddeyi içmek için satın aldığına dair beyanda bulunduğunu aktardı. Zanlının tasarrufunda bulunan eski eserlerin annesi A.S’ ya ait olduğunun belirlenmesi üzerine annesi A.S aleyhine ayrı bir dosya tanzim edildiğini aktardı.

Zanlının tahkikatına etki etme olanağı bulunması yanında bitkilerle ilgili raporun beklenmekte olduğuna vurgu yapan Türe’ nin müracaatı üzerine yargıç Hazan Aksun zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri vermişti.

Zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün daha tutukluluk emri alındı. Tahkikat memuru Türe verdiği şahadette, beklenen analiz raporları yanında alınması gereken ifadelerin olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Hint KeneviriŞevket SevdalıUyuşturucu
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