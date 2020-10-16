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Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı

İkametgâhında yapılan aramada tasarrufunda 2000 TL değerinde kilise malı Aziz isimli ikon bulunduran Gazimağusa sakini Musa Güder tutuklandı.

16 Ekim 2020 Cuma 13:54
Evinde Aziz figürlü ikon bulunduran kişi tutuklandı
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Zanlı bugün 16.10.20 tarihinde, tasarrufunda eski eser nitelikli kilise malı ikon bulundurma suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Emin Özbilen, yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Özbilen şahadetinde 15.10.20 tarihinde zanlının Gazimağusa’daki ikametgâhında arama yapıldığını, binanın batı kısmında duvara dayalı paletler arasında eski eser nitelikli kilise malı bir adet 2000 TL değerinde Aziz figürlü ikon’un bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlının ilk nazarda farklı beyanlarda bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini belirten PM Özbilen, KKTC vatandaşı olup yalnız yaşayan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport, seyahat belgelerini polise teslimi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin imza edeceği 50000’er TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Figürlü IkonTarihi Eser Tasarrufu
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