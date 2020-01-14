banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121423
ALTIN
291.893
DOLAR
5.8830
STERLİN
7.6572
EURO
6.5476
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Koop-Gaz zam yapmadı
KOOP-GAZ ZAM YAPMADI
İskele’de flaşlı radar paniği!
İSKELE’DE FLAŞLI RADAR PANİĞİ!
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Ev fareleri tutuklandı

4 kişi tutuklandı

Ev fareleri tutuklandı

4 kişi tutuklandı

14 Ocak 2020 Salı 16:00
Ev fareleri tutuklandı

2019 yılı Kasım ve 2020 Ocak ayları arasında Gazimağusa ve İskele bölgelerinde meydana gelen Ev Açma Hırsızlık meseleleri ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında meselelerde zanlı olarak görülen M.Ü.H. (E-37), H.D. (E-29), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41) tutuklanmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada; M.Ü.H.(E-37), H.D.(E-29), D.T.(K-29)’nin Gazimağusa’da Sıla DERYA’ya ait ikametgahtan muhtelif ziynet eşyalarını, Hüseyin AKSOY’a ait ikametgahtan KKTC’nin kuruluşu anısına imal edilen 12 adet gümüş lirasını,  M.Ü.H. (E-37), D.T. (K-29) ve E.Y. (E-41)’nin İskele’de Turgay GENÇ’in sorumluluğunda bulunan ikametgahtan  1 adet pasaport, 1 adet bayan parfümü, 1 adet bayan omuz çantası ve 1 adet bavulu çaldıkları, M.Ü.H.(E-37) ve H.D. (E-29)’nin ise Gazimağua’da Hüseyin GİRİTLİ’ye ait ikametgaha girip herhangi bir şey çalmadan çıktıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbuğ tutuksuz yargılanacak
Başbuğ tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık çetesi yakayı ele verdi
Hırsızlık çetesi yakayı ele verdi
Telefonuna cevap vermeyen iş yeri müdürüne bıçak çekti
Telefonuna cevap vermeyen iş yeri müdürüne bıçak çekti
Tartıştığı kız arkadaşını kemerle darp edip, kaburgalarını kırdı
Tartıştığı kız arkadaşını kemerle darp edip, kaburgalarını kırdı
Girne'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı
Girne'de sahte altın dolandırıcıları yakalandı
Tartıştığı kadın arkadaşının kaburgalarını kırdı
Tartıştığı kadın arkadaşının kaburgalarını kırdı
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
Bilinçli kaza yapıp sigortadan para almaya çalıştılar
Vakkas Altınbaş teminatla serbest
Vakkas Altınbaş teminatla serbest
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
20 gün cezaevine gönderildi
20 gün cezaevine gönderildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim