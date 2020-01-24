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Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı

Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı

24 Ocak 2020 Cuma 16:38
Esrar sattı çıkış yapmak isterken tutuklandı

21.1.20 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, bir üniversitenin 302 nolu yurt odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda 1,5 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran Libya uyruklu Abubaker Mohamed Abubaker Elsaeiti tutuklanmış ve tasarrufundaki maddeye el konulmuştu. Zanlı 22.1.20 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti. Sürdürülen tahkikatta zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi Fıras Zaal Odeh Al Hout’dan aldığının tespit edilmesi üzerine zanlı 2’ de 23.1.20 tarihinde Ercan havalimanından çıkış yaparken tutuklandı.

Her iki zanlı bugün 24.1.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Derman şahadetinde alınan bilgi ışığında 21.1.20 tarihinde saat 10.15-10.50 arasında Gazimağusa’ da bir üniversitenin 302 nolu yurt odasında zanlının da hazır bulunduğu bir arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada, oturma odası içerisindeki sehpa üzerinde üzeri çizgili beyaz kâğıt parçası içerisinde sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve TV ünitesi altında kırmızı beyaz kâğıda sarılı malboro marka sigara paketi içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığına değinen Derman zanlının tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi hatırlamadığı miktarda zanlı 2 Fıras Zaal Odeh Al Hout’den 300 TL karşılığında aldığını beyan etmesi üzerine zanlı 2 nin aranan şahıs ilan edildiğine değinen Derman, 23.1.20 tarihinde saat 14.05 raddelerinde Ercan hava limanından çıkış yapmakta olan zanlı 2 nin derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlı 2 nin mesele ile ilgili ifade vermediğine ve suçlamaları da kabul etmediğini aktaran Derman, zanlı 1 den alınan emarelerle ilgili Devlet kimya laboratuvarından rapor temin edildiğini emare uyuşturucunun 720 mlg ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi. Parmak izi şubesinden henüz bir rapor temin edilemediğine değinen Derman gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin henüz tamamlanamadığına vurgu yaptıktan sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 er gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Zanlı 1 in tutukluluğunun uzaması talebine itiraz eden savunma avukatı tahkikatın zanlı 1 açısından tamamlandığını iddia ederek teminatla serbest kalması yönünde emir verilmesini talep etti. Yapılan kısa süreli duruşma sonrasında kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler her iki zanlının 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Abubaker Mohamed Abubaker ElsaeitiUyuşturucuFıras Zaal Odeh Al Hout
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