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Eskort için hırsızlık yaptılar

Lefkoşa’da Eskort kadın bulmak için çalıştıkları benzin istasyonundan para çalan sanıklar Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:00
Eskort için hırsızlık yaptılar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Eskort kadın bulmak için çalıştıkları benzin istasyonundan para çalan sanıklar Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar aleyhindeki karar bugün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı. Sanıklar aleyhine 6’şar ay hapis cezası kararı verildi.

9 BİN 375 TL ÇALINDI

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, sanıkların Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Özok Petrol isimli işyerinde çalışan sanıklar Sunnet Achilov ve Abdullah Uçar’ın kendilerine eskort kadın bulmak için kasadan 9 bin 375 TL nakit parayı çaldıklarını belirtti.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Kâtip, sanıkların parayı işyerine iade ettiklerinin ve işverenin şikâyetini geri çektiğinin altını çizdi.

Kâtip, sanıkların işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

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Son Güncelleme: 12.08.2020 14:25
Anahtar Kelimeler:
Sunnet AchilovAbdullah Uçar
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