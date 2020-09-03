Eski eşinin evinden aldığı giysi ve 2 tencereyi avluda yaktı

Zanlı bugün 3.9.20 tarihinde ev açma, sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır olmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanarak serbest bırakıldı.
Zanlının şikâyet üzerine 2.9.20 tarihinde tutuklandığını belirten PM Yıldırım, eşine telefonda ulaşamadığı gerekçesiyle bu eylemi yaptığı konusunda zanlının beyanda bulunduğunu söyledi. Zararın tespit edilmesinden sonra zanlıya yazılı dava tebliğ edileceğine dikkat çeken PM Yıldırım, bu aşamada tahkikata etki etme imkânı olmayan KKTC vatandaşı olup emekli maaşı ile geçinen zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ayni avlu içerisinde iki katlı binada ayrıldığı eşi müşteki ve torunları ile birlikte ayrı ayrı yaşamakta olan ve mahkemeden özür dileyen zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek seyahat belgesi, kimlik ve pasaportunu polise teslim etmek şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.