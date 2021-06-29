Eski eşini rahatsız eden şahıs teminatla serbest

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de ayrı yaşadığı eşini telefonda arayarak rahatsız eden Cuma Güvenir, şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlının Girne’de ikamet eden ayrı yaşadığı eşine telefonda tehdit ettiğini söyledi. Zanlının eşine hitaben “İstediğimi yağarım, seni olduğun yerden aldırtırım” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydeden Artan, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti. Artan, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının eşine karşı daha önce de benzer suçlar işlediğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 75 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.