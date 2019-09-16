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Eski eşini öldürmekle tehdit etti

Eski eşini öldürmekle tehdit etti

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:20
Eski eşini öldürmekle tehdit etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Eski ini öldürmekle tehdit eden eski katil Sürmeli Akbulut şikâyet üzerine tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, 15 Eylül 2019 tarihinde Çamlıbel’de zanlının eski eşinin evinde aralarında çıkan tartışma esnasında yüzüne yumruk vurup, darp ettikten sonra eğer polise gidersen seni keserim diyerek tehdit ettiğini söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti.

Müştekinin doktor kontrolünden geçirilerek, darp raporu aldıklarını kaydeden polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, adam öldürme, kasti hasar, vahim zarar başta olmak üzere birçok sabıkası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz verilen zanlı ise eski eşine vurmadığını, suçun işlenmediğine oğlunun şahit olduğunu, eşinin yüzünü kapıya çarptığını iddia etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının iddiası üzerine teminat emri vermek yerine iddiaların araştırılması için tutukluluk emri verdi. Dündar, soruşturmada zanlının oğlundan ifade alınabilmesi için 2 gün süre verdi.

Anahtar Kelimeler:
Tehdit
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