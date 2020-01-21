banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123556
ALTIN
296.768
DOLAR
5.9280
STERLİN
7.7369
EURO
6.5776
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı

Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı

21 Ocak 2020 Salı 18:40
Eski eşini kumarhanede görüp darp eden şahıs tutuklandı

17.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir kumarhane içerisinde rastladığı eski eşini ensesinden tutup sıkmak suretiyle darp eden ve “seni buraya gömerim” diyerek hakarette bulunan Osman Kapısız, şikâyet üzerine 20.1.20 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 21.1.20 tarihinde, darp, kumarhanede bulunmak, rahatsızlık, itale i lisan ve uygunsuz tavrı harekette bulunmak suçundan Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlandı.

banner317
Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan tahkikat memuru Salih Fidan Ersan yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi aktardı. Ersan şahadetinde, zanlının 17.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da bir kumarhane içerisinde rastladığı eski eşini elleri ile ensesinden tutup sıkmak suretiyle darp ettiğini, “seni buraya gömerim” demek suretiyle itale i lisanda bulunduktan sonra yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını belirtti.

Olayın şikâyetçi tarafından polise rapor edilmesinden sonra 20.1.20 tarihinde zanlının tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirten tahkikat memuru Ersan soruşturmanın tamamladığına değindikten sonra zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimine ilaveten KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. Şartları yerine getiren zanlı aynı gün serbest kaldı. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Osman KapısızDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı
504 kilo kaçak et ile yakalanan şahıs teminata bağlandı
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Cezaevi'nde uyuşturucu partisi!
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Tomak 3 gün daha tutuklu kalacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Marketten hırsızlık
Marketten hırsızlık
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
Eğlence yerini kurşunlama zanlılarına 8 gün ek tutukluluk
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
12 mültecinin tutukluluğu 8 gün uzatıldı
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim