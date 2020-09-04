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Eşiyle tartışmasına karışan amcasını darp etti

6 kaburgası kırılan ve başına 2 dikiş atılan amca ameliyata alındı.

04 Eylül 2020 Cuma 16:23
Eşiyle tartışmasına karışan amcasını darp etti
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3.9.20 tarihinde saat 15.30 raddelerinde, Vadili’de, eşiyle tartışmasıyla ilgili kendisini uyarmak isteyen amcası Mustafa Sarıdoğan’ı aralarında çıkan tartışma sonrasında başından darp edip yere düşüren ve 6 adet kaburga kemiğinin kırılması yanında başında kesik oluşmasına neden olan Vadili sakini Bulut Sarıdoğan (E-36)  şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 4.9.20 tarihinde vahim zarar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

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Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamını temsilen mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, ilk tanık olarak polis memuru İbrahim Bulut’ u tanık olarak çağırdı. PM Bulut yemin altında verdiği şahadette, 3.9.20 tarihinde Vadili’ de zanlının kendi evinde bulunduğu esnada eşiyle tartışması nedeniyle kendisini uyarmak için oraya giden amcası Mustafa Sarıdoğan ile aralarında çıkan tartışma sonucunda amcası müşteki Mustafa Sarıdoğan’ı başından darp edip yere düşürdüğünü söyledi. Müştekinin yere düşmesi sonucu sol taraftaki 6 adet kaburga kemiğinin kırıldığını ve başında oluşan kesik nedeniyle 2 dikiş atıldığını belirten PM Bulut, müştekinin önce Gazimağusa daha sonra Lefkoşa devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındığını ve ameliyat olmayı beklediğini belirtti.

Ameliyatın sonrasında müştekinin durumunda olası bir değişiklik olabileceği yönünde bilgi alınmış olması nedeniyle zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı olabileceğine dikkat çeken PM Bulut, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 16:47
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Devlet HastanesiDarpTutuklanmaGazimağusa Kaza Mahkemesi
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