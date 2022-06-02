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Eşinin paralarını çaldı, evi ateşe verdi!

02 Haziran 2022 Perşembe 11:02
Eşinin paralarını çaldı, evi ateşe verdi!

01.06.2022 tarihinde, 09:30 sıralarında, Tepebaşı’nda Şehit İbrahim Latif Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahta, İ.A.(E-48)’nın, eşine ait olup mutfak dolabı içerisinde muhafaza ettiği toplam 8,000 TL nakit para ile muhtelif ziynet eşyalarını aldıktan sonra olaya hırsızlık izlenimi vermek amacıyla, ikametgahın yatak odası ile mutfak kısmını kasten ve kanunsuz olarak yakmak suretiyle kundakladığı tespit edilmiştir.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yatak odasındaki elbise dolabı ve içersindeki muhtelif kıyafetler ile hasır çatı ve mutfaktaki halı yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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