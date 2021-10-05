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Eşinin başına kürekle vurup yaralayan şahıs tutuksuz yargılanacak

05 Ekim 2021 Salı 17:03
Eşinin başına kürekle vurup yaralayan şahıs tutuksuz yargılanacak

Alkol tesiri altında olduğu bir sırada tartıştığı eşi S.Y’ in başına kürekle vurup yaralayan Mehmet Akın Yücel şikâyet üzerine derdest emri gereği 4.10.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 05.10.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yaralama ve tecavüzkar alet taşıma suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren BPM Meltem Uçar, zanlının 04.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da, ikametgahlarının dışında toprak alanda, 410 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada tartıştığı eşi S.Y’ in başına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu uzunluğu 78 cm olan ahşap saplı bir kürekle vurmak suretiyle 1 cm lik kesik oluşup yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

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Zanlının şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık bayan polis, işlemiş olduğu suçlardan zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının davasına karşılık kabul etmiyorum şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Zanlı aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığına dikkat çeken tanık bayan polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 50 biner karşılığı kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA

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