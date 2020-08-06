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Eşine tecavüz etti

Lefkoşa’nın Balıkesir bölgesinde meydana gelen tecavüz, darp ve alıkoyma suçları ile ilgili tutuklanan zanlı Kadir Polat bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kadir Polat’ın eşi S.P’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve ciddi şekilde darp ettiği iddia ediliyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe 15:51
Eşine tecavüz etti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’nın Balıkesir bölgesinde meydana gelen tecavüz, darp ve alıkoyma suçları ile ilgili tutuklanan zanlı Kadir Polat bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Kadir Polat’ın eşi S.P’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve ciddi şekilde darp ettiği iddia ediliyor.

YATAK ODASINA KİLİTLEDİ

Mahkemede yemin şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları şu şekilde aktardı;

Zanlı Kadir Polat 4 Ağustos 2020 tarihinde 23.00 – 11.00 saatleri arasında eşi S.P’yi kendisini bir başkası ile aldattığı gerekçesi ile darp ederek kaburga kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verdi. Eşini ciddi şekilde darp eden Kadir Polat daha sonrasında eşine hakaretlerde bulunarak alıkoydu. Yatak odasının kapısını kilitleyerek cinsel tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını işledi.

Polise olayın 5 Ağustos 2020 tarihinde intikal ettiğini bildiren Ateşli, durumun ciddiyeti üzerine Göçmenköy’de verilen adrese derhal bir ambulans gönderildiğini belirtti. Müştekinin Sosyal Hizmetler eşliğinde alınan ifadesi ile zanlının bahsedilen suçları işlediğinin tespit edildiğini ifade etti.

PARMAK BASABİLDİ

Polisin aktardıklarına göre S.P’nin ciddi şekilde darp edildiği için ifadesini imzalaması mümkün olmadı. S.P bunun yerine ifadesini parmak basarak imzaladı. Zanlı Kadir Polat “Kimse böyle bir durum yaşamak istemez. Aldatılıyorum. Aşırı şekilde acı içindeyim.” diye konuştu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının tahkikat amaçlı 1 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

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Son Güncelleme: 06.08.2020 16:06
Anahtar Kelimeler:
Kadir PolatTacizTecavüz
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