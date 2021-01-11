Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Uyuşturucu etkisi garantili fikirler
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Aşı, dijital kimlik, siber KKTC
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
Sorunları ve Çözümleri konuşsak artık
banner376

Erkan Eğmez uslanmadı

Ülkemizde milliyetçiliği ile tanınan ancak birçok kez Güney Kıbrıs’a askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan geçerken suçüstü tutuklanan zanlı Erkan Eğmez yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı. Zanlının karantina süreci başlatıldığı gerekçesi ile gıyabında aleyhine 8 gün daha tutukluluk aldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:30
Erkan Eğmez uslanmadı
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı zanlı Erkan Eğmez’in 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde kullanımında buluna FF 054 plakalı beyaz renk Van aracı ile KKTC den izinsiz olarak çıkıp 1. Derecede Yasak Bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan KKTC dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın sürdüğünü ayrıca karantinada olduğu için mahkeme huzuruna getirilmediğini belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının karantina süresini de dikkate alarak 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erkan Eğmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz av!
Kanunsuz av!
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Kaleburnu'nda ani ölüm
Kaleburnu'nda ani ölüm
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Hırsızlık zanlısı 3 gün tutuklu kalacak!
Soygun ve darp davasında 1 tutuklu daha
Soygun ve darp davasında 1 tutuklu daha
İskele’de yetkili makamlardan izinsiz av tüfeği ve fişek taşıyan iki kişi tespit edildi
İskele’de yetkili makamlardan izinsiz av tüfeği ve fişek taşıyan iki kişi tespit edildi
Akyar Sınır Kapısı yakınlarında 9 mültecı̇ yakalandı
Akyar Sınır Kapısı yakınlarında 9 mültecı̇ yakalandı
Dikkatli polisler sayesinde gezici uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Dikkatli polisler sayesinde gezici uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha poliste tutuklu
Uyuşturucu zanlıları 3 gün daha poliste tutuklu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim