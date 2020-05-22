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Ekinlerini ateşe veren şahsın tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı

22 Mayıs 2020 Cuma 17:22
Ekinlerini ateşe veren şahsın tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı
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17.5.20 tarihinde öğle saatlerinde Gönendere – Serdarlı ana yolu üzerinde kullanımındaki aracı ile seyretmekte iken 3 adet tablet şeklindeki kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkaran Osman Billuroğlu 20.5.20 tarihinde tespit edilerek polis tarafından tutuklanmış ve çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri verilmişti.

Zanlı bugün 22.5.20 tarihinde, ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe vermek ve kasti hasar suçlamasıyla yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 7 gün daha tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser ilk tanık olarak polis memuru Vedat Bilginaylar’ ı tanık kürsüsüne çağırdı. Bilginaylar yemin altında verdiği şahadette zanlının 17.5.20 tarihinde, o tarlada önceden köpeklerinin zehirlendiği iddiasıyla tasarrufunda bulundurduğu 3 parça tablet şeklinde kömür yakacağını tutuşturup 3 farklı noktaya atmak suretiyle yangın çıkmasına sebep olduğunu aktardı. Çıkan yangın sonucu S.E’ ye ait 14 adet zeytin ağacının kısmen, 4 top 16 mm lik plastik damlama borusu ile 3 dönüm biçilmemiş buğday ekininin tamamen yandığını, H.M.B’ ye ait 3 dönüm biçilmemiş arpa ekininin tamamen yandığını, H.G’ ne ait 3 dönüm anızın yandığını ve KKTC Devletine ait 6 metre karelik kuru otun tamamen yandığına dikkat çeken Bilginaylar, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek 20.5.20 tarihinde tutuklandığını söyledi.

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Tutuklanan zanlının kullandığı aracında bir adet mavi çakmak, bir parça kömür yakacağı, ikametgâhında bir paket açılmamış kömür yakacağı bulunarak emare alındığına değinen Bilginaylar, zanlının vermiş olduğu ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, alınması gereken birçok ifade yanında kamera kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini, hasar tespit çalışmaların henüz tamamlanmadığını, bölgede meydana gelen faili meçhul benzeri suçların bulunduğuna dikkat çeken Bilginaylar süre içerisinde sadece İtfaiye Şubesinden yangın raporu temin edildiğini söyledi.

Meselenin ciddi ve çok yönlü araştırma gerektiğine dikkat çeken Bilginaylar, tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 7 gün daha tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Osman BilluroğluYangın
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