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Eğlence yerini kurşunlayan failleri saklayan kişi tutuklandı

Eğlence yerini kurşunlayan failleri saklayan kişi tutuklandı

25 Ocak 2020 Cumartesi 10:57
Eğlence yerini kurşunlayan failleri saklayan kişi tutuklandı

12.1.2020 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence yerinin 4 el ateş açılarak camlarının kırılarak hasar görmesiyle ilgili faillerin suç işledikten sonra Girne’deki otelinde saklayan Bülent Can Şen, polisin sürdürdüğü başarılı tahkikat sonucu tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 24.1.20 tarihinde suçu örten suçlamasıyla ek tutukluluk emri temini için Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Müfettiş muavini Halil Seven olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Seven şahadetinde, 12.1.20 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir eğlence merkezine 4 el ateş edilmesi ve camlarının kırılarak hasar görmesiyle ilgili zanlı olarak Salih Yiğit ve suç ortağı Mehmet Topaloğullarının tutuklandığını aktardı. Sürdürülen tahkikatta ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğine vurgu yapan Seven, kurşunlama olayından sonra faillerin Girne’ de bir otele gittiklerini ve oradan zanlıya ait araç ile Lefkoşa’ ya gidildiğinin tespit edildiğini aktardı

Görüntülerden tespit edilen zanlının 23.1.20 tarihinde tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğüne çağrıldığını söyleyen Seven, zanlıdan temin ettiği açık ifadeyi görüntü uzmanlarıyla değerlendirdiğini ve zanlının vermiş olduğu ifadede birçok çelişkiler ve yalan beyanlar bulunduğunun tespit edilmesi üzerine zanlıya kendisine faillerin bir şey verip vermediğini sorduğunu belirtti. Bu soru üzerine zanlının,” faillerin uzun süre bulunamayacakları düşüncesiyle kıyafetlerini kendisine verdikleri”  yönünde cevap verdiğine değinen Seven, akabinde zanlının aracında arama yapıldığını ve faillere ait elbiselerin bulunarak emare alındığını belirtti.

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Araç içerisinde yapılan detaylı aramada bize göstermediği bir cep telefonu bulunduğunu, bunun yanında zanlıya ait cep telefonunun da emare alındığını söyleyen Seven ayni gün temin edilen arama emri ışığında zanlının ikametgâhında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında bulunan bir tabletin de emare alındığına değinen Seven zanlının cep telefonları ve tabletle ilgili şifreleri vermemek suretiyle inceleme yapılmasına engel olduğunu söyledi. 2 adet cep telefonu ile tabletin incelenmek üzere Lefkoşa’ ya gönderildiğini söyleyen Seven, zanlının ifadesinden yola çıkarak 23.1.20 günü iki ayrı tanık ifadesinin alındığını ve bu ifadelerin zanlı ifadesiyle çelişki arz etmesi nedeniyle zanlıya izahatı sorulduğunda zanlının, arkadaşlarının başını daha çok derde koymamak için böyle bir yalan beyanda bulunduğunu itiraf ettiğini belirtti.

Seven şahadetine devamla zanlınınkurşunlama faillerini Güzelyurt’ tan Lefkoşa’ ya getirip bir arkadaşının evine bıraktığını yönündeki itirafı doğrultusunda alınacak ifadelerin yanında elektronik cihazların da incelemelerinin devam etmekte olduğunu söyledi.

Tahkikatın yoğun bir şekilde devam etmekte olduğuna değinen Seven diğer meseledeki emarenin henüz bulunamadığını belirttikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya söz hakkı vermesi üzerine zanlı “ beni aradılar evlerine götürdüm” cevabını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Bülent Can Şen
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