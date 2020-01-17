banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120918
ALTIN
294.262
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.6754
EURO
6.5274
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
GIDA ANALİZ SONUÇLARI
Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gülseren açıklarında gemi karaya vurdu
GEMİ KARAYA VURDU
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili sürdürülen soruşturma sonucunda Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E_23) 16.1.19 tarihinde tutuklandı.

Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’ da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili sürdürülen soruşturma sonucunda Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E_23) 16.1.19 tarihinde tutuklandı.

17 Ocak 2020 Cuma 15:02
Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Zanlılar bugün 17.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında tahkikat amaçlı üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Seven yemin altında verdiği şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 S.Y’ nin eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı ve bölgedeki bazı şahıslar tarafından darp edilmesi sonucu sinirlenerek zanlı 2 M.T yi arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

Zanlı 2 ‘ nin getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07:00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven, zanlıların 16.1.20 tarihinde polise gelerek teslim olduklarını belirtti.

banner317
Sanık 1 S.Y’ in itiraf niteliğinde, sanık 2 M.T’ nin ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığına değindi. Olayla ilgili ateşli silah ve zanlı 1’ e ait cep telefonu ile bazı kıyafetlerin henüz bulunup emare alınamadığını belirten Seven, zanlıların bunlarla ilgili makul bir izahatta bulunmadıklarına vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Daha sonra söz alan savunma avukatı uzun süren bir duruşma safhası başlattı. Zaman zaman sert tartışma ve itirazların yaşandığı duruşma safhasında tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven’in sorulan sorulara karşılık verdiği cevaplarda sergilediği kararlı tutum ve davranış dikkat çekti. Savunma avukatının sormuş olduğu “zanlı 2’ nin suçla bağlantısı nedir” sorusuna karşılık Seven verdiği cevapta, “zanlı1 in bir suç işlemesi için ihtiyacı olan silahı Girne’ den alıp getirmek ve kendisine teslim ettikten sonra suç işlenmesi esnasında beklemek ve sonrasında aracına alıp zanlı 1’ i Girne’ ye götürmekle olayda suç ortağı konumunda olmuştur” dedi.

Savunma avukatının zanlı 2’ nin zanlı 1’ den silah istediğine dair elinizde şahadet var mı sorusuna karşı Seven verdiği cevapta “ elimizde şahadet mevcuttur “ cevabını verdi. Alınan bu cevap sonrasında savunma avukatının sorduğu “zanlı 1’in zanlı 2’ ye ait silahı getirdiğine dair şahadetiniz var mı sorusuna karşılık Seven; “ olgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde zanlı 1’ in silahı zanlı 2 den başka birisinden alma ihtimali yoktur “ karşılığını verdi ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerinde bu konuya değinmediklerini söyledi.

Savunma avukatının zanlıların kendi istekleriyle polise gecikmeli olarak teslim olmaları ile ilgili makul izahatları oldu mu sorusuna karşılık ise Seven, “ evet bir izahatları olmuştur ancak bana göre bu izahatlar makul değildir” cevabını verdi.

Tarafların beyanları ve sunulan şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlılar aleyhine yeterli şahadetin mevcut olduğuna değinerek tahkikat amaçlı üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

Son Güncelleme: 17.01.2020 16:19
Anahtar Kelimeler:
Salih YiğitMehmet TopaloğullarıKurşunlamaGazimagusa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Bin Euro ile Ercan’dan çıkış yapmak isteyen kişiye yasal işlem
15 Bin Euro ile Ercan’dan çıkış yapmak isteyen kişiye yasal işlem
Balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Uyuşturucu bağımlısı 2 ay hapse mahkum oldu
Uyuşturucu bağımlısı 2 ay hapse mahkum oldu
GKRY vatandaşını dövüp arabasını gasp eden 3 kişi tutuklandı
GKRY vatandaşını dövüp arabasını gasp eden 3 kişi tutuklandı
Özgürgün davası 23 Ocak’a ertelendi
Özgürgün davası 23 Ocak’a ertelendi
Vehbi'ye mahkemeden red
Vehbi'ye mahkemeden red
Agusto tutuksuz yargılanacak
Agusto tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
İç çamaşırında uyuşturucu bulundu
İç çamaşırında uyuşturucu bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim