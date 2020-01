Eğlence yerini kurşunlama ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Zanlılar bugün 17.1.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında tahkikat amaçlı üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak meselenin tahkikatını yürüten Müfettiş Muavini Halil Seven’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Seven yemin altında verdiği şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 S.Y’ nin eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı ve bölgedeki bazı şahıslar tarafından darp edilmesi sonucu sinirlenerek zanlı 2 M.T yi arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

Zanlı 2 ‘ nin getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07:00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven, zanlıların 16.1.20 tarihinde polise gelerek teslim olduklarını belirtti.

Sanık 1 S.Y’ in itiraf niteliğinde, sanık 2 M.T’ nin ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin henüz teyit ve tekzibinin yapılamadığına değindi. Olayla ilgili ateşli silah ve zanlı 1’ e ait cep telefonu ile bazı kıyafetlerin henüz bulunup emare alınamadığını belirten Seven, zanlıların bunlarla ilgili makul bir izahatta bulunmadıklarına vurgu yaptıktan sonra zanlılar aleyhine tahkikat amaçlı 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Daha sonra söz alan savunma avukatı uzun süren bir duruşma safhası başlattı. Zaman zaman sert tartışma ve itirazların yaşandığı duruşma safhasında tahkikat sorumlusu Müfettiş Muavini Halil Seven’in sorulan sorulara karşılık verdiği cevaplarda sergilediği kararlı tutum ve davranış dikkat çekti. Savunma avukatının sormuş olduğu “zanlı 2’ nin suçla bağlantısı nedir” sorusuna karşılık Seven verdiği cevapta, “zanlı1 in bir suç işlemesi için ihtiyacı olan silahı Girne’ den alıp getirmek ve kendisine teslim ettikten sonra suç işlenmesi esnasında beklemek ve sonrasında aracına alıp zanlı 1’ i Girne’ ye götürmekle olayda suç ortağı konumunda olmuştur” dedi.

Savunma avukatının zanlı 2’ nin zanlı 1’ den silah istediğine dair elinizde şahadet var mı sorusuna karşı Seven verdiği cevapta “ elimizde şahadet mevcuttur “ cevabını verdi. Alınan bu cevap sonrasında savunma avukatının sorduğu “zanlı 1’in zanlı 2’ ye ait silahı getirdiğine dair şahadetiniz var mı sorusuna karşılık Seven; “ olgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde zanlı 1’ in silahı zanlı 2 den başka birisinden alma ihtimali yoktur “ karşılığını verdi ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerinde bu konuya değinmediklerini söyledi.

Savunma avukatının zanlıların kendi istekleriyle polise gecikmeli olarak teslim olmaları ile ilgili makul izahatları oldu mu sorusuna karşılık ise Seven, “ evet bir izahatları olmuştur ancak bana göre bu izahatlar makul değildir” cevabını verdi.

Tarafların beyanları ve sunulan şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlılar aleyhine yeterli şahadetin mevcut olduğuna değinerek tahkikat amaçlı üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.