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Düşürülen cüzdanın içindeki parayı çalan şahıs tutuklandı!

Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Mamun Miah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:27
Düşürülen cüzdanın içindeki parayı çalan şahıs tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mohammad Mamun Miah mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Açelya Üçokka olguları aktardı. Polis, Gönyeli’de faaliyet gösteren Concort Casino  içerisinde, 08.01.2023 tarihinde, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinden 3000 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili 10.01.2023 tarihinde zanlı olarak görülen Mohammad Mamun Miah’in (E-40) tespit edilerek tutuklandığını aktardı. Polis, 570 TL ile cüzdanın zanlının tasarrufunda bulunduğunu ve tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde 15.01.2023 tarihinde üç gün ek tutukluluk emri alındığınıve gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, Bagladeş uyruklu olan ve ülkemizde çalışma izinli olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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