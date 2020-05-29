Dörtyol-Alaniçi anayolunda yangın

28.05.2020 tarihinde saat 10:30 sıralarında Dörtyol-Alaniçi anayolu 1-2. kilometreleri arasında yolun kuzey tarafında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen arazi içerisinde bulunan anız ile 3 adet selvi ağacı ve 20 adet zakkum çiçeği kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.