banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105195
ALTIN
377.775
DOLAR
6.8170
STERLİN
8.4013
EURO
7.5706
banner339
Rumun bize insani konularda bile tahammülsüzlüğü bir kez daha ortaya çıktı
BBC'YE KKTC BASKISI!
Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerden hükümete uyarı
İŞÇİLERDEN YAZILI AÇIKLAMA
Kamu maaşları ve Belediyelere katkı 1 Haziran’da ödenecek
MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası’nda tadilat girişimi
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA TOPLANTI

Dörtyol-Alaniçi anayolunda yangın

Anız,selvi ağaçları ve zakkum çiçekleri yanarak zarar gördü

29 Mayıs 2020 Cuma 10:15
Dörtyol-Alaniçi anayolunda yangın
banner337
banner345

28.05.2020 tarihinde saat 10:30 sıralarında Dörtyol-Alaniçi anayolu 1-2. kilometreleri arasında yolun kuzey tarafında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve köy halkı tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen arazi içerisinde bulunan anız ile 3 adet selvi ağacı ve 20 adet zakkum çiçeği kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
DörtyolAlaniçi Anayolunda Yangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sokağa çıkma yasağını ihlal
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
İzinsiz ateş yakan şahıs hakkında yasal işlem
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Mültüci tutuksuz yargılanacak
Mültüci tutuksuz yargılanacak
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
Havuza düşen 16 aylık bebek yoğun bakımda
Sokağa çıkma yasağını ihlal
Sokağa çıkma yasağını ihlal
16 aylık bebek bakıcı ihmali yüzünden yoğun bakımda
16 aylık bebek bakıcı ihmali yüzünden yoğun bakımda
Mustafa Köleş'in ölüm sebebi belli oldu
Mustafa Köleş'in ölüm sebebi belli oldu
Başkasıyla görüşür diye eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar verdi
Başkasıyla görüşür diye eski kız arkadaşını darp edip aracına hasar verdi
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim