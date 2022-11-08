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Dilek Ertek 'Ya intihar etti ya da zorla atıldı'
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Dilek Ertek 'Ya intihar etti ya da zorla atıldı'

08 Kasım 2022 Salı 09:32
Dilek Ertek 'Ya intihar etti ya da zorla atıldı'

Sevgilisiyle tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolan ünlü iş insanı Dilek Ertek'e yönelik soruşturma devam ederken o gemideki Türk personelden "Balkondan düşmesi imkansız, atlaması için özel çaba sarf etmesi gerekir'' açıklaması geldi. Uzmanlara göreyse 1 metre 58 santim boyundaki Ertek'in, balkondan yanlışlıkla düşmesi zor.

İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu. Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan 71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norveç'in Ruhu isimli gemiye Pasifik turu için bindi.

Ertek'in yanında uzun süredir beraber olduğu 74 yaşındaki Avusturyalı erkek arkadaşı olan Ertek, 26 Ekim gecesi kaldığı kamaranın balkonundan denize düşerek kayboldu. 

İddiaya göre Avusturyalı erkek arkadaş, Ertek'in kaybolduğu kaptana 20 saat sonra bildirildi. Uzmanlara göreyse 1 metre 58 santim boyundaki Ertek'in, balkondan yanlışlıkla düşmesi zor. 

''YA İNTİHAR YA ZORLA ATILDI''

Uzun yıllar cinayet soruşturmaları yürüten emekli polis Savaş Kurtbaba, ''Ya intihar ya zorla atıldı'' yorumunda bulundu. 

Dilek Ertek, Avusturya Lisesi'nde okudu. Lise eğitimi sırasında bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan üniversitesi mezunu olan Dilek Ertek New York'da mücevher eğitimi almıştı. Üniversite eğitiminin ardından 1982 yılında; ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar yaparak para kazanmaya başladı.

GEMİDEKİ SIR PERDESİ

Ertek'in yolculuğa başladığı andan kaybolduğu dakikaya kadar bütün kamera kayıtlarının toplanarak incelenmesi gerektiğini belirten Kurtbaba, çift arasında kavga geçip geçmediğinin sorgulanması noktasında gemideki komşu ifadelerine de başvurulması gerektiğini söyledi. 

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST

Ertek'in sevgilisi, ayrı bir odada gözlem altında tutuldu. 3 gün sonra gemi Tahiti’ye yanaştığında polis tarafından sorgulanan şüpheli sevgili, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı ve ülkesine geri döndü.

''MÜCEVHERLER KAYIP DEĞİL''

Aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olmadığını belirtti. Gemi ve işletmeci şirket ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Savcılık soruşturması devam ediyor.

Öte yandan Sabah gazetesi, Norveç'in Ruhu isimli gemide çalışan Türk görevlinin Ertek'in ölümüyle ilgili tespitlerine yer verdi.

Norwegian Spirit (Norveç'in Ruhu) isimli gemi

''20 SAAT SONRA GELEN 'KAYIP' KAFA KARIŞTIRICI''

Çiftin aynı kamarada kaldıklarını hesaba kattığında durumun oldukça 'kafa karıştırıcı' olduğu yorumuna yer veren gemi çalışanı, ''Yolcu gemilerinde sık sık gün içi etkinlikler, eğlenceler düzenlenir. Birbirlerinden haber alamayan kişiler ön büro kısmına haber verip anons yaptırırlar. Yani kayıp haberinin 20 saat sonra verilmesi kafa karıştırıcı'' dedi. 

Gemide kör nokta olmadığını bu yüzden de şüphelilerin rahatlıkla yakalanabileceğini belirten çalışana göre de ortada potansiyel bir cinayet var.

''DÜŞMEK MÜMKÜN DEĞİL ATLAMAK DA BÜYÜK ÇABA GEREKTİRİR''

Dilek Ertek'in balkondan düşmesinin zor olduğunu ve buna ihtimal vermediğini de sözlerine ekleyen gemi çalışanı açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:
''Yanlışlıkla, kazayla, ayağın kayması vb. bir durum ile düşülebilecek yer değil. Balkonlar tümüyle camdan oluşur, parmaklık vardır. Yükseklikleri rahatlıkla orta boylu bir insanın göğüs hizasına kadar gelir. Düşmek mümkün değildir. Atlamak için ise çaba göstermeniz gerekir çünkü ayağınızı üzerine atmanız kolay değildir. Sandalyeye çıkmanız gerekir''

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