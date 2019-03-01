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Denetimli hakkını ihlal etti

Denetimli hakkını ihlal etti

01 Mart 2019 Cuma 16:29
Denetimli hakkını ihlal etti

Denetimli hakkını ihlal etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Fuar Alanı önünde şüpheli görülen ve bir buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Kadir Kıvanç’ın denetimli serbestlik yasasından faydalandığı ve bu hakkı ihlal ettiği belirtildi. Bugün mahkemeye çıkarılan zanlı Kıvanç, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 26 Şubat’ta saat 15.20’de Narkotik ekibi tarafından Fuar Alanı önünde şüpheli görülen Kadir Kıvanç’ın üst aramasında sağ ön cebinde bir buçuk gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı. Sevinç, zanlının gönüllü ifade vererek, konu maddeyi ayni gün tespit edilemeyen bir şahıstan 200 TL karşılığında iki gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Sevinç, zanlının beş ayrı benzer sabıkası olduğunu ve 27 Aralık 2018 tarihinde denetimli serbestlik yasasından faydalandığını mahkemeye aktardı. Sevinç zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlını bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 01.03.2019 17:40
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHintkeneviri
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