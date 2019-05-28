banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
86778
ALTIN
247.785
DOLAR
6.0271
STERLİN
7.6343
EURO
6.7298
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
TECACÜZ DAVASINDA DNA UZMANI DİNLENDİ
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
CÜZDAN HIRSIZLIĞI
İki ayrı noktada yangın
İKİ AYRI NOKTADA YANGIN
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
banner306

Demir sopalarla dövdüler

Demir sopalarla dövdüler

28 Mayıs 2019 Salı 19:26
Demir sopalarla dövdüler

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğazköy’de meydana gelen olayda Safwan Albasha’yı demir sopalarla darp ettikleri öne sürülen zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad tespit edilerek tutuklandı. İki zanlı bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru Mustafa Güneş, zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al lubbad, 20 Mayıs 2019 tarihinde Boğazköy’de Oray 11 sitesi otoparkı içerisinde meydana gelen “Ciddi Darp, Tecavüz-I Alet Taşımak ve Rahatsızlık Çıkarma” suçlarından methaldar olduklarını söyledi. Güneş, 20 Mayıs 2019 tarihinde 03.00 raddelerinde Oray 11 sitesi içerisinde Boğazköy’de Safwan Albasha henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı 3 erkek şahıs tarafından vücudunun muhtelif yerlerine muhtemelen demir sopalarla vurulmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edildiğini ifade etti.

Güneş, “Müşteki aynı gün doktor kontrolünden geçirilmiş olup vücudundaki ve kafasındaki yaraların küt bir cisimle oluştuğu tespit edilmiştir. Müşteki aynı gün vermiş olduğu ifadesinde zanlılardan birinin isminin Mohammad olduğu, daha sonra vermiş olduğu ek ifadesinde ise zanlıların isimlilerinin zanıl Mohammad Al Lubbad, zanıl Majdi Al Lubbad ve Moamen Al Lubbad olduklarını söylemiştir” dedi.

Güneş, 27.05.2019 tarihinde zanlı Mohammad Al Lubbad ve zanlı Majdi Al Lubbad’a ulaşılmış olup, Girne Polis Müdürlüğü’ne celp edildiklerini açıkladı.

Aynı gün Girne Polis Müdürlüğü’ne gelen zanlılara kısa ihtar tahtında işlemiş oldukları suçlar izah edildiğinde her iki zanlı da müştekiyi tanıdıklarını ve aralarında bir sorun olmadıklarını söyleyip, böyle bir suçlamayı kabul etmediklerini ifade eden Güneş, akabinde derdest emir gereği tutuklanıp Girne Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiklerini söyledi.

Güneş, aynı gün Mohammad Al Lubbad’ın yardımı ile aranan şahıs olan Moamen Al Lubbad’a da telefoniyen ulaşılmış olup, karakola celp edilmesine rağmen daha sonra kendisinden haber alınamadığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların serbest kalması halinde gereken ifadeler, bulunması gereken emarelere ve kaçmasına yardımcı olabilecekleri muhtemel suç ortaklarına da etki etme olasılığı olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
DarpKavgaSafwan AlbashaMohammad Al LubbadMajdi Al Lubbad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
Tecacüz davasında DNA uzmanı dinlendi
Sahtekarlık davası ertelendi
Sahtekarlık davası ertelendi
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
Hırsızlık zanlıları 3 gün tutuklu
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
İskele polisinden uyuşturucu operasyonu
Khan 6 ay hapis yatacak
Khan 6 ay hapis yatacak
İki ayrı noktada yangın
İki ayrı noktada yangın
4 yıl hapis yatacak
4 yıl hapis yatacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
İki aylık çocuğunu öldürmekle tehdit etti
KIB-TEK'te yolsuzluk
KIB-TEK'te yolsuzluk

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim