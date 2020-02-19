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Değirmenlik'te iş kazası

Değirmenlik'te iş kazası

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:38
Değirmenlik'te iş kazası
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18.02.2020 tarihinde saat 16:00 sıralarında Değirmenlik Taş Ocakları Bölgesinde faaliyet gösteren Metin Uluğ RBM isimli Taşocağı içerisinde, Bestami TURAN (E-21) yönetimindeki kamyon ile taş taşımakta olduğu bir sırada direksiyon hakimiyeti kaybederek kullanımındaki kamyonun ön kısmı ile taş duvara çarpmak suretiyle bir iş kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Bestami TURAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Bestami TuranIş Kazası
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