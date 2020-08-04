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Dayakçı koca yeniden mahkeme huzurunda

Lefkoşa’da eşi yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile döven ve eşinin yüzünü yumruklayarak burnunu kıran zanlı Azat Durbayev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Ağustos 2020 Salı 15:38
Dayakçı koca yeniden mahkeme huzurunda
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da eşi yemeği geç yaptı diye süpürge değneği ile döven ve eşinin yüzünü yumruklayarak burnunu kıran zanlı Azat Durbayev yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

KEFALETE BAĞLANDI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, huzurda bulunan zanlı Azat Durbayev’in Vahim zarar ve ciddi darp suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 1 Ağustos.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'da Ortaköy’deki ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde aynı yerde sakin eşi L.K.’nin yemeği geç yaptığı gerekçesi ile adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine süpürge değneği ile vurarak ciddi şekilde darp etmesine müteakip eli ile yüzüne yumruk vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gün zanlının aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edilerek tutuklandığını ve aynı gün müştekinin Lefkoşa devlet hastanesine götürülerek gerekli vücut muayenesinin yapılmasının sağlanıp, doktor raporunun temin edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün ikametgâhın içerisinde bulunan kırık süpürge değneğinin emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının pasaportunda yapılan inceleme sonucunda, zanlının 17 Haziran 2020 tarihinde çalışma izninin bittiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
DarpŞiddetAzat Durbayev
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