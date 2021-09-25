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Darp zanlısının evi cephanelik gibi!

50 yaşındaki şahıs tutuklandı..

25 Eylül 2021 Cumartesi 10:46
Darp zanlısının evi cephanelik gibi!

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24.09.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gönyeli’de A.T.(E-50), aralarında çıkan tartışma sonucu kız arkadaşı G.N.C’ye tokat vurmak suretiyle söz konusu şahsı ciddi bir şekilde darp etmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, A.T’ye ait ikametgahta yapılan aramada; bir adet 7.65 mm ve bir adet de 9 mm çapında olmak üzere iki adet tabanca, üç adet tabanca şarjörü, 35 adet 9 mm çapında ve 22 adet 7,65 mm çapında olmak üzere toplam 57 adet canlı mermi ile çeşitli ebatlarda toplam 24 adet boş kovan bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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