Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1175
ALTIN
481.829
DOLAR
7.9033
STERLİN
10.2815
EURO
9.2820
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalanmıştı

13 Ekim 2020 Salı 16:53
Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalanmıştı
banner337
banner351

Apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su tankını arkadaşı ile bir olup çalmaya çalışan Gazimağusa sakini Aytekin Yücel (E-46), apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine suçüstü yakalanırken ismi belirlenemeyen arkadaşı DC 410 plakalı aracı ile olay yerinde hızla uzaklaşarak izini kaybettirmişti.

banner341
Sürdürülen tahkikatta derdest emri gereği aranmakta olan DC 410 plakalı araç sahibi Raif Takımcılar (E-37) 12.10.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı ve bugün 13.12.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen teminat duruşmasında ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Kıdemli yargıç zanlını KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin liralık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Aytekin YücelRaif Takımcılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
2020 yılı içerisinde 7 bin 750 TL çaldı, 3 yıl hapis yatacak
2020 yılı içerisinde 7 bin 750 TL çaldı, 3 yıl hapis yatacak
Aracında gezdirdiği kız arkadaşının önce saçlarını okşayıp iltifat etti
Aracında gezdirdiği kız arkadaşının önce saçlarını okşayıp iltifat etti
Elinde uyuşturucuyla yakalandı!
Elinde uyuşturucuyla yakalandı!
2 metre yükseklikten düştü!
2 metre yükseklikten düştü!
Yerde bulduğu parayı cebine attı!
Yerde bulduğu parayı cebine attı!
Su ısıtma kazanı hırsızlığı olayında bir suçlu daha!
Su ısıtma kazanı hırsızlığı olayında bir suçlu daha!
Gönyeli'de uyuşturucu
Gönyeli'de uyuşturucu
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
1 ayı aşmamak kaydıyla cezaevine gönderildiler
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı
20 gr uyuşturucu davasında aranan diğer zanlı tutuklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim