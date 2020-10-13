Damdaki su ısıtma kazanını arkadaşı ile birlikte çalarken suçüstü yakalanmıştı

Apartmanın damında bulunan ve M.D’ye ait sıcak su tankını arkadaşı ile bir olup çalmaya çalışan Gazimağusa sakini Aytekin Yücel (E-46), apartman sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine suçüstü yakalanırken ismi belirlenemeyen arkadaşı DC 410 plakalı aracı ile olay yerinde hızla uzaklaşarak izini kaybettirmişti.

Sürdürülen tahkikatta derdest emri gereği aranmakta olan DC 410 plakalı araç sahibi Raif Takımcılar (E-37) 12.10.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı ve bugün 13.12.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen teminat duruşmasında ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Kıdemli yargıç zanlını KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin imza edeceği 50 bin liralık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)