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"Çocuklarımı geri verin onları da hasta edeceksiniz"

Demirhan’da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı hareket suçlarından tutuklanan zanlı Salih Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:48
"Çocuklarımı geri verin onları da hasta edeceksiniz"

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Demirhan’da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma Tasarruf Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı hareket suçlarından tutuklanan zanlı Salih Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli 10 Temmuz 2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Demirhan Lefkoşa'da, zanlı Salih Kaya’nın nefesinde 146 Promil alkol tesiri altında kullanımında bulunan JV 556 plakalı aracı ile Demirhan adresinde sakin kayınpederi A.D’nin ikametgahının önüne giderek hasta olup Covid testi yapmadığı gerekçesiyle makul mazereti olmaksızın umumi bir yerde yüksek sesle "çocuklarımı geri verin onları da hasta edeceksiniz" diyerek bağırıp çağırıp ellerini kollarını sağa sola sallamak suretiyle Sarhoşluk Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavrı harekette bulunduğu sırada suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis akabinde zanlının kullanımında bulunan JV 556 plakalı aracında yapılan aramada aracın arka koltuğunda boş vaziyette Huğulu marka, çifte kırma, bindirikli av tüfeği ve aracın orta konsol kısmında 12 adet canlı av tüfeği fişeği bulunarak JV 556 plakalı araç ile birlikte emare olarak alındığını belirtti. Polis zanlının olayla ilgili gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu, tasarrufunda bulunan tüfeğin henüz balistik incelemesi yapılamadığını belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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