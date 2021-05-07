Çocuk parkındaki kavganın soruşturması sürüyor

Kamalı Haber

Polis, 5 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa’da, Yeşilada isimli çocuk parkı içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Ş.K ve H.S’nin bir taraf T.U’nun bir taraf olup bir kavgada yer aldıkları esnada Ş.K’nin park içerisinde tasarrufuna geçirdiği yarım parke taşını T.U’nun kafasına vurup katle teşebbüs edip kafatasında parçalı kırık ve kesi olmasına neden olarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Söz konusu olayda kullanılan taş bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöröşurji Servisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesi bulunduğunu aktaran polis, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmaları maksadı ile emir aldıklarını söyledi.