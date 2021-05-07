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Çocuk parkındaki kavganın soruşturması sürüyor

Gönyeli’de çocuk parkı içerisinde çıkan kavgada müşteki T.U’nun kafasına parke taşı vurarak ağır yaralanmasına sebep olan zanlılar Ş.K. ve H.S. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlıların yaşlarının küçük olması üzerine mahkeme kapalı oturum yaptı.

07 Mayıs 2021 Cuma 14:40
Çocuk parkındaki kavganın soruşturması sürüyor
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Kamalı Haber

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Polis, 5 Mayıs tarihinde saat 19.30 raddelerinde Gönyeli-Lefkoşa’da, Yeşilada isimli çocuk parkı içerisinde, Lefkoşa’da sakin zanlı Ş.K ve H.S’nin bir taraf T.U’nun bir taraf olup bir kavgada yer aldıkları esnada Ş.K’nin park içerisinde tasarrufuna geçirdiği yarım parke taşını T.U’nun kafasına vurup katle teşebbüs edip kafatasında parçalı kırık ve kesi olmasına neden olarak ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Söz konusu olayda kullanılan taş bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve müştekinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöröşurji Servisinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesi bulunduğunu aktaran polis, zanlıların soruşturma maksatlı 4 gün daha tutuklu kalmaları maksadı ile emir aldıklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Gönyeli çocuk Parkında Kavga
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