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Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası

17 Kasım 2021 Çarşamba 21:41
Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası

Çocuk istismarcısına 4.5 yıl hapis cezası

2020 yılı içerisinde komşularının göz kulak olması için emanet ettikleri 10.13 ve 15 yaşlarındaki 3 erkek çocuklarına cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunan sanık Onur Küçük ağır ceza mahkemesi tarafından 4,5 yıl hapse mahkûm oldu.

Başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan Gazimağusa ağır ceza mahkemesi 1 yıl içinde 2 yeni 1 eski komşusunun 10.13 ve 15 yaşlarındaki 3 erkek çocuğunu öpmek, elbiselerini çıkarıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunup çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyen sanık Onur Küçük’ ü her iki davadan suçlu bularak mahkûm etti ve oy birliğiyle sanığa 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet başkanı kıdemli yargıç Musa Savcıoğlu tarafından okunan kararda, sanığın 2019-2020 yılları içerisinde yaşları 10,13 ve 15 olan 3 erkek çocuğa karşı cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarını işlediğini belirtti. Sanığın aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini ve mahkemeden özür dileği belirtilen kararda, iddia makamı tarafından mahkemeye 6 emare ibraz edildiğine değinildi.

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Sanık avukatının mahkemeye yaptığı savunmadan da bahsedilen kararda zanlının tutuklu bulunduğu sürede sanığın doktor kontrolünden geçirildiğini, yapılan testlerde hafif derecede zeka geriliğinin tespit edildiğini, rapor sunulduğunu, bu konumu itibarıyla çekingen bir yapıya sahip olduğu, baba desteğiyle değil teyze ve amca desteğiyle büyüdüğü, çocuklara karşı sadece okşama ve öpme ilgisi nedeniyle bu suçları işlediğini, hiçbir zaman ötesinde bir harekette bulunmadığını, ortaokul mezunu olduğunu ve bir yılı aşkın süreden beri hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bulunduğunu, nadim olup suçunu kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğu belirtildi.

Heyet başkanı Avcıoğlu konu suçların ciddiyetine dikkat çekti ve sanığın itham edildiği suçun 6 yıl hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğuna değindikten sonra benzeri suçtan verilen cezalarla ilgili örnekler verdi.

Küçüklere karşı işlenen suçlarda her yıl artış görülmesini üzülerek belirtmek isterim diyen heyet başkanı, çocuklara karşı 2018 yılında 19, 2019 yılında 33 ve 2020 yılında işlenen 38 vaka sayısını belirtmek suretiyle toplumda bu konuda yaşanan endişe ve tedirginliğe dikkat çekti.

36 yaşında olan sanığın bir yıl içinde farklı tarihlerde aralarında 26.23 ve 21 yaş farkı bulunan 3 erkek çocuğa karşı işlemiş olduğu suçları işlemeyen devam ettirmesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirten Avcıoğlu, sanığın mahkemeden özür dileyip suçunu kabul etmekle adaletin erken tecelli etmesine katkı koymasını, sakin kişiliği, tespit edilen hafif zekâ geriliği yanında anlama, değerlendirme ve iletişim sorunu yanında sabıkasız birisi olduğunu lehinde unsurlar olarak dikkate alındığını belirtti.

Netice olarak tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra kamu menfaati gereği hapislik cezası dışında bir cezanın verilemeyeceğini belirten Avcıoğlu, sanığı yargıladıkları her iki davadan suçlu bulduklarını ve 4,5 yıl hapis cezası verdiklerini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Onur Küçük
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