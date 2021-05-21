banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

Cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:25
Cinsel istismar zanlısı cezaevine gönderildi
banner337

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne-Boğaz bölgesinde 11 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 60 yaşındaki S.S. isimli erkek şahıs bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının mülke tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Soyel,  6 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30 sıralarında Boğaz bölgesinde yaşanan olayda 77 promil alkollü olan zanlının komşusunun açık olan kapısından eve girdiğini, 11 yaşındaki kız çocuğunu dudaklarından öpmeye çalıştığını, göğüs ve kalçalarını sıkarak cinsel istismar suçunu işlediğini söyledi. Soyel, zanlının aynı gün tutuklandığını, ilk sözlü beyanında “Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”dediğini aktardı.  Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında toplam 14 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını, birçok görgü tanığının bilgisine başvurduklarını söyledi. Soyel, zanlının iki kez Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ifade etti. Polis, raporların çıktığını, zanlının cezai ehliyetinin olduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

banner360
Anahtar Kelimeler:
GirneTacizİstismar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağır ceza mahkemesinden uyuşturucu zanlısına 24 ay hapis cezası
Ağır ceza mahkemesinden uyuşturucu zanlısına 24 ay hapis cezası
Çaldığı bisikleti sosyal medyada satışa koyunca yakalandı
Çaldığı bisikleti sosyal medyada satışa koyunca yakalandı
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kadının erkek arkadaşı aranıyor
Tasarrufunda uyuşturucu bulunan kadının erkek arkadaşı aranıyor
Kız arkadaşına tuvalette tecavüz eden M.U hapis yatacak
Kız arkadaşına tuvalette tecavüz eden M.U hapis yatacak
Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak
Kızkardeşine tecavüz eden A.K, 7 gün poliste tutuklu kalacak
İzinsiz ikamet zanlılarına 7 şer gün ek tutukluluk
İzinsiz ikamet zanlılarına 7 şer gün ek tutukluluk
22 kişi yasağı ihlal etti
22 kişi yasağı ihlal etti
Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu
Gazimağusa ve Kumyalı'da uyuşturucu
5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak
5 kez girdiği marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklu yargılanacak
12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak
12 yaşındaki kıza şiddet tehdidi ve cinsel tacizde bulunan şahıs tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim