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Cinayetle bağlantısı yok

Cinayetle bağlantısı yok

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Cinayetle bağlantısı yok

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Mart ayında meydana gelen soygun ve cinayet olayı ile ilgili olarak aran ve Güney Kıbrıs’ta tespit edilip, kuzeye iade edilen zanlı İmran Ashan’ın cinayetle bağı olmadığı belirlendi. Zanlı bugün “Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Aykut Özkan, 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan zanlı İmran Ashan’ın KKTC’ye iade edilmesinin ardından mahkemeye çıkarılarak ilk etap da aleyhine 3 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi. Polis, zanlının cinayetle bağının olmadığının belirlendiğini ancak KKTC’ye 2009 yılında Akıncılar bölgesinden giriş yapıp, bir hafta sonra yeniden güneye geçiş yaptığının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Polis, bu konuyla ilgili soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
İmran AshanYasakİhlalAskerBölge
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