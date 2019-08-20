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Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

20 Ağustos 2019 Salı 16:24
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde silahlı saldırı sonucu Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürüldüğü olayda cinayet zanlısı olarak aranan kilit isimlerden olan ve Güney Kıbrıs’ta sahte kimlikle yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalanıp, KKTC’ye iade edilen Azmad Ali Virk bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, huzurda bulunan zanlı Azmad Ali Virk’in Lefkoşa’da 13 Mart 2019 tarihinde meydana gelen taammüden adam öldürme, adam öldürme, Silahlı soygun suçları başta olmak üzere birçok suçtan methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlı Azmad Ali Virk’in, aranan Ali Hassan ve Tanveer Ahmad ile planlı bir şekilde Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’i evinin önünde beklediklerini anlattı. Polis, Azmad Ali’nin aranan Zayid Masood’dan temin ettiği tabancayı, evine gelen maktule doğrultup, ateş ederek öldürüp, para dolu tabancayı alıp kaçtıklarını belirtti. Polis, zanlıların parayı Ercan Havalimanı yakınında bekleyen Zayid Masood’a verip, Rum tarafına kaçtıklarını anlattı. Polis, zanlı Azmad Ali Virk’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan şahıs olduğunu ve olayın ardından kaçmış olduğu Güney Kıbrıs’ta yakalanıp ülkemize iade edildiğini söyledi. Polis iade işleminin gerçekleştiği 9 Ağustos tarihinde zanlının mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade verip, maktulü vurduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının parmak izi ile emare olan tabancadan alınan parmak izinin uyuştuğunu söyledi. Polis, zanlının işlediği suçun müebbet hapis öngördüğüne ve zanlının yeniden kaçma ihtimali olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın çok ciddi olduğunu ve suçun müebbet hapis öngördüğünü belirterek, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetGesfi Döviz BürosuGökhan NaimAzmad Ali Virk
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