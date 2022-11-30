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Cinayet davasında karar! 35 yıl hapis yatacak

Girne’de Elif Lort’u 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik hakkındaki ceza kararı açıklandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 20:26
Cinayet davasında karar! 35 yıl hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Elif Lort’u 11 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Çelik hakkındaki ceza kararı açıklandı. Sanık ‘Taammüden katillik’, ‘Adam öldürme’, ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ ve ‘uygunsuz davranış, sarhoşluk’ suçlarından 35 yıl hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç TemaySağer’in baktığı davada sanığın avukatı karar öncesi son savunmasını yaptı. Avukat Sunalp Sencer, şunları söyledi: Müvekkilim ilkokul mezunudur. İyi bir eğitim almamıştır. Aşkı şarkılardan öğrenmiştir. Mesele Faruk Nafiz Çamlıbel’in İntizar şiirinde aşkın tarifi şiddet içeren cümlelerden oluşmaktadır. Aşkı şarkılardan öğrenen müvekkilim yanılmıştır ve aşk ile kıskançlığı bir birine karıştırmıştır. Aslında sanık toplumun eseridir. Sanığın suç ortağı toplumdur. İncilden bir örnek verecek olursak, İsa recm edilmek istenen bir kadın için kalabalığa günahsız olan ilk taşı atsın demiştir. Sanık hakkında karar verirken, herkesin kendi masumiyetini gözden geçirmesi gerekmektedir.  Avukatın savunmasının ardından ara veren mahkeme kararı saat 14.00 sıralarında okudu. Kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, sanığın kendisiyle barışmak istemeyen Elif Lort’a kadınlar günü dolayısıyla çiçek gönderdiğini, güllerinin red edilmesi üzerine takibe başladığını, yanına bıçak alarak Lort’u apartmanın önünde beklediğini, görür görmek bıçaklamaya başladığını söyledi. Soyer, Lort’un yere düşmesinin akabinde sanığın bıçaklamaya devam ederek, hunharca bir şekilde öldürdüğünü açıkladı. Sanığın eğitimsiz olduğuna, aşkı şarkılardan öğrendiğine dair savunmayı yersiz bulan mahkeme başkanı Soyer, kadın cinayetlerinde artış olduğuna vurgu yaparak, aşk cinayeti adı altında işlenen vahşi suça hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını söyledi. Soyer, cinayetin hafifletici yani olmadığını vurgulayarak Abdullah Çelik’i 35 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.

Olayın geçmişi

Afyon’dan KKTC’ye gelen ve pideci yanında çalışmaya başlayan Abdullah Çelik’in, Elif Lort ile kısa süreli ilişkisi olmuştu. Lort’un ilişkiyi sonlandırma kararı almasından sonra Abdullah Çelik, deliye dönmüştü. Çelik, 8 Mart 2020 tarihinde yanına 24 santimlik ekmek bıçağını alarak Girne’de Lort’un yaşadığı apartmanın önünde pusuya yatmıştı. Olay esnasında 41 promil alkollü olduğu da tespit edilen sanık, konuşmak için dışarıya çağırdığı Elif Lort’u evinin önünde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 11 kez bıçaklamıştı.  Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Elif Lort hayatını kaybetmişti.  Olay yerinden kaçan sanık, kısa sürede yakalanmış, cinayet silahı olan bıçak da bulunarak emare alınmıştı. Abdullah Çelik ise polise verdiği ifadede “Çok pişmanım. Ona zarar vermek istememiştim” demişti.  Sanık, soruşturmanın ardından 27 Mart 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.Ancak pandemi nedeniyle davalar aksamış, sanığın yargılama süreci de uzamıştı. Uzun süredir Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki mahkumiyet kararı geçtiğimiz gün açıklanmıştı. Mahkeme, Taammüden katillik’, ‘Adam öldürme’, ‘Kanunsuz bıçak taşıma’ ve ‘uygunsuz davranış, sarhoşluk’ suçlarından sanığı suçlu bularak mahkum etmiş, dava ceza kararı için ertelenmişti.

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