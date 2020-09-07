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Çıkan tartışma sonucunda kavga eden zanlılar tutuksuz yargılanacak !

Evrim KAMALI Aralarında erkek arkadaş meselesinden çıkan tartışma sonucunda kavga eden zanlılar Buman Awah Lilian ve Pamela Tatenda Chingodza tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Eylül 2020 Pazartesi 15:39
Çıkan tartışma sonucunda kavga eden zanlılar tutuksuz yargılanacak !
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Sultan Gizem Dönmez, olguları aktardı. Polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 02.30 raddelerinde Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve umumi bir yer olan Hangover Bar isimli işletme içerisinde erkek arkadaş meselesinden dolayı Lefkoşa'da sakin zanlı 1 Buman Awah Lilian bir taraf ve Lefkoşa'da sakin zanlı 2 Pamela Tatenda Chingodza, diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine karşılıklı olarak vurup bir kavgada yer aldıkları esnada Lily Buma masa üzerinde bulunan şampanya şişesini alıp Pamela Tatenda Chingodza‘nın kafasına vurmak suretiyle adı edilenin sağ şakağında 3 cm lik kesi meydana getirip yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Polis, Lily Buma’nın derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlı 2’nin yasal statüsü olmadığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlı 2’nin 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç Temay Sağer, zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Yargıç Temay SağerErkek Arkadaş MeselesiKavga Eden ZanlılarMahkeme
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