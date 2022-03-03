Cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 24 Şubat’ta Narkotik tarafından alınan bilgide zanlı Ezekiel Uzochukwu Amucgie tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini ve ikametgâhında huzurunda yapılan aramada yatak odasında 6 ayrı paket halinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde maddeleri 20 Şubat’ta Lefkoşa’da aranan 1 şahıstan 9 adet olarak 7 gram aldığını ve bir miktarını içtiğini söyleyip, gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını ve tahkikatın tamamlandığını belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.